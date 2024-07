Forlì, il vescovo Corazza in Madagascar

Il vescovo vola in Madagascar. Dal 22 al 30 luglio, Livio Corazza, pastore della Diocesi di Forlì-Bertinoro, si recherà nell’Isola Rossa assieme a suor Luisa Vecchi, delle Francescane dell’Immacolata di Palagano, e a Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario diocesano. I tre forlivesi si uniranno ad un gruppo di preti e religiosi dell’associazione “Amici del Madagascar” dei monti Iblei, guidati dal vescovo di Siracusa Francesco Lomanto e dal vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa. L’occasione è data dal 25° anniversario della fondazione dell’Associazione siciliana, che sostiene le opere e i progetti delle suore Francescane dell’Immacolata in Madagascar. Il coinvolgimento di monsignor Corazza rientra nelle celebrazioni del centenario della morte della fondatrice delle suore Francescane dell’Immacolata, madre Maria Luisa Zauli, nata a Dovadola il 9 dicembre 1860. Il gruppo visiterà alcune chiese locali, incontrerà i vescovi e la gente malgascia e inaugurerà una serie di progetti finanziati dall’associazione “Amici del Madagascar” dei monti Iblei e dalle diocesi siciliane. Durante il viaggio verrà inaugurato il nuovo seminario della diocesi di Tsiroanomandidy, costruito con l’aiuto economico delle diocesi di Siracusa e Ragusa. Il vescovo, monsignor Gabriel Randrianantenaina, è stato in visita a Forlì la scorsa estate.