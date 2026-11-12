Forlì, il vescovo Corazza cade dalle scale e finisce in ospedale

Infortunio nel primo pomeriggio di ieri per il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza. Il presule è stato trasportato all’ospedale “Morgagni-Pierantoni” a seguito di una brutta caduta accidentale avvenuta mentre si trovava in visita pastorale alla comunità parrocchiale di Santa Maria del Fiore.

Corazza era impegnato in un’intensa giornata di incontri nel quartiere. Dopo aver pranzato insieme ai volontari e agli ospiti della mensa dei poveri “San Francesco”, il vescovo si è avviato per visitare i vicini locali parrocchiali dell’ex convento cappuccino, strutture che accolgono importanti realtà caritative cittadine, tra cui il dormitorio maschile e il Centro di Accoglienza della Caritas. Mentre scendeva una scala interna all’edificio, il presule avrebbe purtroppo messo un piede in fallo, saltando un gradino e finendo pesantemente a terra. Immediato è stato l’intervento dei presenti, tra cui l’amministratore parrocchiale di Santa Maria del Fiore, don Enzo Scaioli, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza il vescovo al nosocomio cittadino per sottoporlo a tutti gli accertamenti diagnostici del caso. Dalle prime notizie trapelate, nella caduta il presule avrebbe riportato ferite ed escoriazioni alla fronte e traumi agli arti inferiori. Nel tardo pomeriggio di ieri monsignor Corazza si trovava ancora sotto osservazione medica al Pronto soccorso. A causa dell’incidente, il vescovo non ha potuto prendere parte all’incontro sul tema delle povertà promosso dalla comunità parrocchiale e in programma proprio per la serata di ieri.