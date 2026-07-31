Forlì, il teatro Fabbri cambierà volto nel giro di tre mesi

A Forlì il teatro Diego Fabbri si rifà il look. Sono partiti in questi giorni i lavori di ammodernamento e riqualificazione della facciata ventilata del cuore della prosa forlivese. Lo storico edificio comunale intitolato al noto drammaturgo, sceneggiatore e saggista cambierà volto grazie un’opera di restyling del prospetto principale e dell’ingresso su Corso Diaz interamente finanziata dal Comune di Forlì, per un importo totale di 320mila euro.

“Gli interventi - spiegano il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno, e l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani - consistono nello smontaggio dell’attuale facciata con rivestimento in lastre di travertino, realizzata alla fine degli anni novanta, e nella realizzazione di una nuova parete ventilata in grés, un rivestimento più leggero che garantisce migliori prestazioni in termini statici e di sicurezza e una minore manutenzione. In relazione a questo intervento, tenuto conto che dopo 25 anni di attività l’immagine e la conoscibilità del teatro si è storicizzata, la facciata è stata ripensata senza voler stravolgere l’identità dell’edificio, mantenendo il nuovo prospetto in un rapporto di armonia con i palazzi circostanti e gli spazi interni del foyer rinnovati nel 2020. Contestualmente al rifacimento della facciata, si provvederà anche alla sostituzione dei rivestimenti della scala di ingresso, con realizzazione di illuminazione scenografica sulla scalinata e sull’intera facciata. È prevista, inoltre, l’installazione di un’insegna con la denominazione del teatro utilizzando la firma autografa di Diego Fabbri, nonché l’adeguamento delle esistenti bacheche con l’inserimento di schermi digitali aventi funzione informativa delle attività/rassegne svolte nell’immobile, in sostituzione delle vecchie strutture portamanifesti. Al fine di rendere la struttura maggiormente accessibile a persone con disabilità, infine, verrà realizzata una rampa per disabili in metallo che, così come prescritto dalla Soprintendenza dovrà essere facilmente removibile e inserirsi armoniosamente nel contesto circostante.”

I lavori, appena iniziati, avranno una durata complessiva di circa 3 mesi e si concluderanno a metà ottobre, in vista dell’avvio della nuova stagione teatrale di Accademia Perduta.