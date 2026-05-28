Forlì, il sindaco Zattini: “Mi stava per scappare un vaffan... all’amministratore delegato di Electrolux” VIDEO

Di fronte all’incubo di 400 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche una persona notoriamente pacata ed equilibrata come il primo cittadino di Forlì alla fine ha perso le staffe. “L’intervento dell’amministratore delegato di Electrolux è stato imbarazzante. Alla fine ci ha pure detto: “Dovete ringraziarci, perché in questa maniera tra 20 anni ci sarà ancora l’industria dell’elettrodomestico”. Lì mi stava per scappare un vaffan...”. Il sindaco Gian Luca Zattini mercoledì ha alzato la voce nella seduta straordinaria del consiglio comunale.