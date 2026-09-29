Forlì, il sindaco Zattini e il rabbino Caro hanno reso omaggio alle vittime del nazifascismo

Questa mattina, martedì 29 settembre, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il rabbino Luciano Caro, punto di riferimento della Comunità ebraica di Ferrara e della Romagna, hanno reso omaggio alle 42 vittime degli eccidi nazifascisti avvenuti presso l’aeroporto di Forlì nel settembre 1944 tra le quali la metà di religione e cultura ebraica. Il momento commemorativo si è svolto presso le sepolture che ricordano le vittime all’interno del Cimitero monumentale di via Ravegnana. La condivisione del valore della memoria e dell’importanza del dialogo è l’elemento portante del rapporto che da oltre trent’anni unisce Forlì all’impegno di Luciano Caro e che, anche oggi, ha visto il rabbino partecipare all’evento “Settembre ‘44” organizzato dalla Fondazione Alfred Lewin in piazzetta della Misura alla presenza di numerosi studenti.