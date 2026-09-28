Forlì, il sindaco Zattini dopo la festa dell’aeroporto: “Facciamone un’altra insieme a Ravenna”

“Una giornata da incorniciare, un segnale di grande affetto e vicinanza per il nostro aeroporto. Un evento che, a certe condizioni, sarebbe bello replicare con l’aiuto di tutti, per rafforzare e diffondere il valore dell’aviazione e quello di un’infrastruttura che, dopo la sottoscrizione del protocollo con Ravenna, diventa sempre più strategica per la crescita e lo sviluppo di tutta la Romagna”.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, dopo la grande partecipazione di pubblico alla festa di ieri, organizzata per celebrare i 90 anni dello scalo, rilancia e in una nota parla di “un evento che, in maniera diversa e in tempi da definire con cautela, sarebbe interessante riproporre anche con il supporto del Comune di Ravenna, nostro partner nel percorso di coordinamento delle politiche di promozione turistica all’interno del sistema aeroportuale regionale. Le oltre 10mila presenze di ieri sono la dimostrazione che l’aeroporto “Luigi Ridolfi” Forlì-Ravenna è un luogo del cuore, un punto di riferimento per questa città e una tessera preziosa di un mosaico più grande che integra lavoro e formazione, rotte commerciali e manutenzione aerea, i presidi di Enac ed Enav, e le nuove sfide del progetto Eris. Tutto questo e il recente protocollo d’intesa con il Comune di Ravenna ci devono far riflettere sull’opportunità di aprire nuovamente le porte dello scalo alla città, con un approccio diverso rispetto alla scadenza eccezionale dei novant’anni ma sempre con l’obiettivo di far conoscere e rafforzare la storia e il futuro di un’infrastruttura che ha tanto da dare alla Romagna. Non smetterò mai di ringraziare di cuore chi ha investito e continua a investire con coraggio nel nostro scalo. Il Comune di Forlì c’è e ci sarà sempre. Ieri è stata una giornata straordinaria. Nulla vieta di ragionare su manifestazioni future aperte alla cittadinanza che tengano conto del nostro nuovo importante alleato ravennate”.