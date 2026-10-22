Forlì, il sindaco Zattini dopo il vertice per la sicurezza: “Nulla viene sottovalutato, c’è un grande lavoro di presidio del territorio”

A Forlì si è svolto un vertice per fare il punto sulla sicurezza in vista dei prossimi giorni. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica era stato convocato questa mattina in Prefettura in seguito alle minacce di devastazioni e disordini circolate in rete e attraverso messaggi audio e video sui cellulari di migliaia di forlivesi.

“Usciamo da questo confronto soddisfatti - ha detto il sindaco Gian Luca Zattini - le Forze dell’Ordine stanno monitorando attentamente la situazione, senza minimizzare nulla. Il nostro è un territorio forte e coeso. Come sempre, le Istituzioni stanno facendo gioco di squadra, dimostrando un grande senso di responsabilità e la volontà di operare insieme per il rispetto della legalità”.

“Niente viene sottovalutato - continua il sindaco - c’è un grande lavoro di controllo e presidio del territorio da parte deIle autorità di pubblica sicurezza, anche in rete. Ognuno di noi ha ribadito il diritto di manifestare pacificamente, senza mettere in pericolo gli altri e distruggere il patrimonio pubblico. Dove c’è violenza e devastazione, non può che esserci una condanna unanime. Ancora una volta, chiediamo a tutti di non alimentare la diffusione in chat e nel web di messaggi e video violenti e di incitazione all’odio collettivo. In questa fase, è importante anche ‘sgonfiare’ il vortice di messaggi e video che sta alimentando atteggiamenti di psicosi e paura tra i più giovani e le nostre famiglie.”