Forlì, il sindaco Zattini consegna il dossier sulla candidatura a capitale della cultura al ministro Tajani

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha accolto in Municipio nel pomeriggio di venerdì il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, reduce dalla prima riunione del Board of Peace a Washington. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Maurizio Gardini, e la deputata Rosaria Tassinari di Forza Italia, il primo cittadino ha donato al Vicepremier una copia del dossier “Forlì 2028. I sentieri della bellezza”.

“Ringrazio il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per la visita di oggi a Forlì – ha dichiarato Zattini -. Il sindaco zattini e il minsitro Il nostro territorio sta vivendo un momento corale molto importante, in cui la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028 assume il significato e la forza di una candidatura diffusa, un ponte che unisce il mare all’entroterra delle foreste Casentinesi, abbracciando oltre cinquanta comuni di tutta la Romagna. Per questa ragione, abbiamo voluto omaggiarlo di una copia del dossier, per renderlo simbolicamente partecipe di una sfida che è nata camminando insieme a Cesena lungo tutta la via Emilia, facendo della bellezza non un semplice traguardo, ma il cammino stesso”.