Forlì, il sindaco Zattini cita la nipotina e Forrest Gump: «Sono veramente stanchino» VIDEO

FORLI’. Inizia ufficialmente alle 13.07 di mercoledì 12 giugno il Gian Luca Zattini bis a Forlì. Il sindaco del centrodestra viene confermato alla guida del capoluogo romagnolo con la maggioranza assoluta e 27.823 voti. Il tutto, sottolinea durante la cerimonia di insediamento, al termine di «un momento anche complicato. Sono stati giorni non semplici». Ecco perché il primo cittadino ammette di avere bisogno di «qualche giorno di riposo, perché sono veramente stanchino come diceva Forrest Gump». Zattini torna a dedicare la vittoria al primo turno alla «città che mi ha confermato la fiducia, alla mia famiglia che mia ha sostenuto e alla mia nipotina che mi ha detto ‘nonno non perdere le elezioni’ e non volevo deluderla». Adesso, aggiunge, si parte con «tutte le procedure per creare la squadra e portare avanti le indicazioni che ci eravamo dati». E, appunto qualche giorno di riposo. «Avremo modo- conclude- di ragionare e fare discorsi politici e di programma».