Forlì, il sindaco Zattini all’accademia “Professione Volare”: “La città come perno di una futura Aviation Valley”

“Forlì come perno di una futura Aviation Valley, un distretto di respiro nazionale che riunisce le eccellenze educative, scientifiche e tecnologiche del settore aerospaziale e che aspira a rafforzare l’intera filiera facendo leva sulla formazione professionale, l’innovazione, l’internazionalizzazione dei processi industriali e la creazione di nuove alleanze”.

Sono state queste le parole del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, in visita con l’Assessore Paola Casara a “Professione Volare”, accademia di volo con oltre trent’anni di esperienza facente parte del gruppo internazionale Airways Aviation, e al centro di manutenzione aeromobili dello scalo forlivese, gestito da Albatechnics.

Ad accogliere gli amministratori, oltre a Riccardo Pregnolato, Accountable Manager di Forlì Airport, c’erano Francesco Surace, General Manager Italia di Airways Aviation Group e Alessandro Fagotto, Accountable Manager di Albatechnics.

“Forlì e il suo aeroporto si collocano in una dimensione strategica - ha dichiarato Zattini - data dallo sviluppo, dalla qualità e dalla specializzazione del nostro polo aerospaziale. Professionale Volare e Albatechnics, elementi di punta di questo contesto, rappresentano due eccellenze in forte espansione a livello europeo, specializzate nella formazione di piloti commerciali e nella manutenzione degli aerei di linea. Investire in queste attività significa moltiplicare l’indotto economico-occupazionale di un’intera Regione. Su questo si concentreranno i nostri sforzi” - ha concluso Zattini. “Ringrazio Albatechnics e Professione per aver creduto nel nostro aeroporto. Se continueremo a giocare di squadra, voleremo sempre più in alto verso il raggiungimento di nuovi traguardi”.

Il C.E.O del Gruppo Airways Aviation, il Comandante Mauro Calvano ha dichiarato a riguardo: “Airways Aviation sta’ rafforzando la sua posizione in maniera significativa a livello mondiale, dopo l’apertura di nuova base a Melbourne, in Australia, lo sviluppo delle sedi in Nord Europa ed in Portogallo, puntiamo su Forlì come nuovo Hub a livello Europeo, con la volontà di posizionarsi e sostenere il Polo tecnologico aeronautico-spaziale di Forlì, fornendo il proprio contributo internazionale nella formazione aeronautica e nelle attività collegate. Vorrei ringraziare quindi le Istituzioni Locali e Regionali e l’Aeroporto di Forlì per l’accoglienza iniziale ricevuta con l’auspicio di trasformare presto queste manifestazioni di volontà in azioni concrete a beneficio di tutto il territorio”.

“Albatechnics, grazie all’alta specializzazione e alla formazione avanzata del personale tecnico, rappresenta un punto di riferimento per la manutenzione degli aerei di linea” - ha aggiunto Alessandro Fagotto - con il nuovo hangar nel sedime del Ridolfi abbiamo rafforzato la presenza e l’indice di affezionamento sul territorio forlivese della nostra società, contribuendo a rendere sempre più concreta quell’idea di Aviation Valley di cui parlava il Sindaco.”