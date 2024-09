Forlì, il sindaco Zattini agli studenti: “Coltivate il coraggio di saper cadere e non datevi mai per vinti” VIDEO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Cari ragazzi, Care ragazze, ben tornati in classe. La scuola è vita, cuore e sacrificio.

Questi sono anni di prezioso apprendimento, di crescita e maturazione ma anche di cadute e delusioni, fatica e grandi sfide.

Diffidate da chi vi induce a cercare ogni volta la colpa nell’altro. È più facile smarcarsi dalle proprie responsabilità piuttosto che accettare di aver sbagliato e rimboccarsi le maniche per ripartire. Non barattate mai un alibi con una soluzione, anche quando quest’ultima è più difficile. Nel viaggio con i vostri compagni, coltivate il coraggio di saper cadere e non datevi mai per vinti. Le gioie si alterneranno a momenti di profondo sconforto che dovrete essere capaci di affrontare a testa alta, senza mai mollare.

Nulla è più importante del diritto allo studio. Abbiatene cura e coltivatelo, perché sarà il vostro alleato migliore per combattere ogni forma di ingiustizia e cambiare il mondo. Buona scuola a tutti!