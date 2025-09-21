Forlì, il sindaco Zattini: “Aeroporto, sinergia con Ravenna”

«La riduzione delle tasse aeroportuali per gli scali più piccoli può essere un’opportunità per lo sviluppo dell’aeroporto Ridolfi e per incrementare i collegamenti e i rapporti tra Forlì e i territori vicini». Lo afferma il sindaco Gian Luca Zattini che aggiunge: «Le compagnie aeree low cost che hanno sui prezzi e sui costi atteggiamenti importanti, stanno valutando e sondando cosa comporterebbe l’ipotesi positiva fatta dal presidente della Regione Michele de Pascale sulla riduzione di costi aeroportuali soprattutto per gli scali in difficoltà. Non c’è ancora nulla di concreto ma la proposta ha trovato un interesse, quindi speriamo che questo, accanto a idee che stanno emergendo sul settore (potenziamento su Forlì della manutenzione aerea che sta diventando centrale e sviluppo a livello europeo della scuola di volo), abbiano un risvolto positivo. Ci sono tutte le premesse per lavorare con prospettive di sviluppo, per un aeroporto che è fondamentale non solo per Forlì ma per il sistema aeroportuale regionale».

Un potenziamento del Ridolfi porterebbe benefici anche ai territori vicini, in particolare a Ravenna. «Insieme a Forlì Airport abbiamo incontrato recentemente il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e i referenti della struttura portuale, c’è tanto interesse anche sulle tematiche di un potenziamento e uno sviluppo enorme delle crociere e del collegamento con il nostro aeroporto. Molti croceristi provengono dall’estero - spiega Zattini - hanno bisogno di un aeroporto facilmente raggiungibile dal punto delle crociere. Per ora è Venezia la meta prediletta, noi vorremmo spostarla su Forlì. Il Ridolfi offre anche il vantaggio di tempi di attesa di imbarco e sbarco più brevi rispetto ai grandi scali intasati, dove le procedure si allungano». La collaborazione con la città bizantina è in piedi già da tempo. «Ravenna e Forlì sono Romagna, hanno tante storie in comune - sottolinea Zattini - abbandonando antichi dissapori possono assolutamente collaborare, io ho lavorato bene con de Pascale e ho apprezzato molto la disponibilità e la competenza di Barattoni, quindi andiamo avanti così. Abbiamo parlato anche della Ravegnana e dell’alta velocità, abbiamo interessi comuni su tutti i campi». E con Rimini? «Le esigenze nell’ambito degli aeroporti sono diverse, Rimini è principalmente una meta turistica, noi invece come aeroporto puntiamo su un mix tra commerciale, cargo, passeggeri, manutenzione, scuola di volo e polo aerospaziale. Mettendo tutto assieme - conclude il sindaco - vedo che Forlì ha il potenziale per uscire dalle difficoltà e diventare un aeroporto strategico».