Forlì, il sindaco sulla morte di Silvestrini: «Un vero mecenate»

FORLI’. «Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Silvestrini, capitano d’impresa di rango internazionale, tenace sostenitore di progetti di sviluppo, figura di spicco di Forlì e della Romagna. Il suo percorso professionale lo ha visto protagonista, insieme alla sorella Maria Grazia, di una straordinaria esperienza imprenditoriale che ha raggiunto i livelli di vertice nella dimensione commerciale attraverso il marchio Unieuro, colosso dell’elettronica quotato in Borsa. Uno sviluppo vigoroso sorretto da un solido attaccamento alla dimensione d’origine al punto che tra le condizioni del passaggio della maggioranza d’azionariato è stata garantita la permanenza della sede operativa in città». Con queste parole il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ricorda Giusepe Silvestrini, il presidente della Fa srl, la società che gestisce l’aeroporto Ridolfi, morto a 85 anni.

«Accanto al successo aziendale, Silvestrini ha messo in campo passione, coraggio e risorse al servizio del territorio rivelandosi determinante nel sostegno all’insediamento universitario per l’attivazione del corso di laurea in Medicina e guidando in prima persona, in società con Ettore Sansavini, il piano di rilancio dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”. Appena poche settimane fa lo ricordiamo soddisfatto e orgoglioso nell’annunciare l’accordo per l’aeroporto Forlì-Ravenna e nel festeggiare l’ottantesimo anniversario della nascita del Ridolfi. Un impegno da vero mecenate, il suo, che si è esteso anche allo sport e a numerose iniziative benefiche e di solidarietà sociale».

«A Giuseppe», aggiunge poi il primo cittadino, «mi legava anche un sentimento di amicizia personale che aveva come tratto caratteristico la genuinità del rapporto grazie al suo modo di essere schietto, diretto e sempre attento alla dimensione territoriale. Teneva tantissimo alla propria comunità e al panorama romagnolo, unendo lo spirito visionario di chi guarda al futuro al pragmatismo dell’imprenditore. In questo momento di dolore, mi rendo interprete del sentimento dell’intera cittadinanza nell’esprimere la partecipazione al lutto alla moglie Paola e alle figlie, alla sorella e ai familiari tutti. Un pensiero caloroso e un abbraccio partecipe vanno anche ai collaboratori e a coloro che, nei vari contesti professionali e di impegno civico, hanno avuto il privilegio di condividere con lui percorsi di lavoro, progetti e passioni comuni. Ci lascia un grande uomo, il cui esempio è punto di riferimento per Forlì e la Romagna”.