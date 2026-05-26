Forlì, il sindaco riceve il nuovo presidente di Ferretti Group: “Un percorso di crescita radicato sul territorio”

Forlì
  • 26 maggio 2026
Il sindaco Gian Luza Zattini con Tonny Tan
Il sindaco Gian Luza Zattini con Tonny Tan

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto questa mattina, in Municipio, la visita del nuovo presidente del gruppo Ferretti, Tonny Tan. L’incontro è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo sullo stato attuale e sulle prospettive di sviluppo del gruppo.

Nel corso del colloquio, il sindaco ha ribadito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale allo sviluppo dell’azienda. “Da parte sua - si legge nella nota diffusa dal Comune - il presidente Tan ha confermato la ferma volontà di portare avanti un progetto di crescita fortemente radicato su Forlì e sull’Emilia-Romagna, così come sugli altri territori in cui Ferretti è presente. L’azienda è solida e guarda al futuro con fiducia”.

“Provo orgoglio nel poter vantare a Forlì un’azienda che parla al mondo e che assicura prodotti di altissima qualità - ha dichiarato il sindaco Zattini - allo stesso modo, sono lieto che l’apporto che il territorio ha saputo dare al gruppo in questi anni, in termini di competenze, maestranze, forniture e qualità, sia stato riconosciuto e continui a rappresentare un valore distintivo per Ferretti. Forlì e il gruppo condividono una storia comune e, ne sono certo, un futuro altrettanto importante.”

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui