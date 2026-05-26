Forlì, il sindaco riceve il nuovo presidente di Ferretti Group: “Un percorso di crescita radicato sul territorio”

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha ricevuto questa mattina, in Municipio, la visita del nuovo presidente del gruppo Ferretti, Tonny Tan. L’incontro è stato l’occasione per un confronto franco e costruttivo sullo stato attuale e sulle prospettive di sviluppo del gruppo.

Nel corso del colloquio, il sindaco ha ribadito il pieno sostegno dell’amministrazione comunale allo sviluppo dell’azienda. “Da parte sua - si legge nella nota diffusa dal Comune - il presidente Tan ha confermato la ferma volontà di portare avanti un progetto di crescita fortemente radicato su Forlì e sull’Emilia-Romagna, così come sugli altri territori in cui Ferretti è presente. L’azienda è solida e guarda al futuro con fiducia”.

“Provo orgoglio nel poter vantare a Forlì un’azienda che parla al mondo e che assicura prodotti di altissima qualità - ha dichiarato il sindaco Zattini - allo stesso modo, sono lieto che l’apporto che il territorio ha saputo dare al gruppo in questi anni, in termini di competenze, maestranze, forniture e qualità, sia stato riconosciuto e continui a rappresentare un valore distintivo per Ferretti. Forlì e il gruppo condividono una storia comune e, ne sono certo, un futuro altrettanto importante.”