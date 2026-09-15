Forlì, il sindaco alla scuola primaria di Carpinello: “Vi auguro un anno scolastico pieno di gioia e di scoperta”

“Cari bambini e care bambine, vi auguro un nuovo anno scolastico pieno di gioia e di scoperta. In un mondo frenetico, sempre più dominato dall’intelligenza artificiale, la vera intelligenza è il vostro cervello, la vostra capacità di pensiero e di critica. Coltivate il piacere di stare insieme e di giocare all’aria aperta, di parlarvi e di rimanere vicini. Nulla può sostituire l’importanza del contatto umano”.

Questa mattina, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e l’assessora alle politiche educative, Paola Casara, hanno portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale ai bambini della scuola primaria di Carpinello e ai più piccoli dell’asilo “Il Platano”. “Questi sono gli anni più belli. Dopo tanto tempo, ricordo ancora con grande affetto il mio maestro di scuola, perché è stata una figura fondamentale nel mio percorso di crescita. A tutto il personale scolastico è affidato il compito preziosissimo di prendere per mano i nostri ragazzi e accompagnarli verso nuovi orizzonti. Grazie di cuore, perché siete le nostre bussole e i pilastri della scuola italiana”.