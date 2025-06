Forlì, il saluto ai nuovi nati

FORLI’. «Una mattinata di gioia, condivisione e inclusione. È quella che sabato hanno vissuto 37 giovani coppie forlivesi assieme ai propri figli nati nei mesi scorsi ed accolti in Salone Comunale, a Forlì, dalla cerimonia di saluto e benvenuto che l’Amministrazione Comunale promuove in collaborazione con Forlifarma, Forlì Multiservizi Integrati, Alea Ambiente, Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Fondazione “Angelo Masini”, Biblioteca comunale “Aurelio Saffi” e con i lettori volontari di “Nati per leggere”». A vdarne notizia è un comunicato di Livia Tellus. «Per il progetto “Nuovi Nati Nuovi Genitori”», prosegue la nota, «si è trattato del terzo appuntamento di quest’anno e ha coinvolto le famiglie dei piccoli forlivesi che hanno visto la luce nei mesi di marzo e aprile. All’invito hanno risposto in 35 e, oltre a loro, sono state presenti due coppie con i loro figli nati nei mesi antecedenti, che erano state impossibilitate a partecipare ai momenti di accoglienza tenutisi a febbraio e aprile. Ai genitori di ogni neonato è stato consegnato un kit di benvenuto predisposto dai partner del progetto, che rende tangibile l’impegno che, all’atto della nascita, l’intera comunità forlivese assume nei confronti di ogni bambino. Per aiutarlo e sostenerlo da quel momento in poi nel suo percorso di crescita ed educativo»

«Abbiamo festeggiato assieme a tantissime famiglie», afferma il vicesindaco con delega alle Politiche per la Famiglia, Vincenzo Bongiorno, «babbi e mamme, di cui dobbiamo essere orgogliosi, per tutto il bene che, quotidianamente, sanno donare anche ai propri bambini e, in tal modo, all’intera comunità. Con grande piacere ho portato loro il saluto della Città e le ho ringraziate: Forlì cresce grazie alle famiglie, pilastri fondamentali della società. La famiglia è il primo ambito in cui il bambino entra in contatto con le altre persone, imparando a socializzare. Rendere forte la famiglia significa fare il bene della comunità».

Il prossimo appuntamento di “Nuovi Nati Nuovi Genitori” sarà rivolto alle famiglie dei bambini nati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 e si terrà sabato 20 settembre sempre in Salone Comunale.