Forlì, il Rotary protagonista a “School of life” a Forlimpopoli

Oggi, giovedì 11 dicembre alle 19.30 al cinema Teatro Verdi, Piazza Fratti, Forlimpopoli, ci sarà la proiezione del Docufilm “School of life. Quando la scuola ti cambia la vita”, che racconta l’organizzazione umanitaria Still I Rise, fondata da Nicolò Govoni, nominato al Nobel per la Pace nel 2023 con a seguire un momento. L’iniziativa è in collaborazione con Rotary Club Forlì Tre Valli, Rotary Club Forlì, Avis e ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. È in programma anche una proiezione speciale per gli studenti. Recentemente alcuni forlivesi soci del Rotary hanno partecipato in piazza San Pietro all’udienza con Papa Leone XIV in occasione del Giubileo della Speranza e hanno poi attraversato anche la Porta Santa.

Erano presenti, sabato 6 dicembre, diversi soci rappresentanti del Rotary Club Forlì e del Tre Valli che hanno così partecipato all’Udienza giubilare dove erano presenti pure migliaia di rotariani, il Rotary infatti aveva inserito nel proprio programma annuale questo evento, e vi erano, fra gli altri, il Presidente del Rotary International, Francesco Arezzo e il Governatore del Distretto 2072, Guido Abbate e l’Assistente del Governatore, Filippo Cicognani. Domenica 14, inoltre, proseguirà il service di solidarietà dei rotariani a favore della Mensa della Caritas, giunto al quinto anno e proposto dal Rotary Club Forlì con il coordinamento del socio Loris Venturini. Dallo scorso ottobre i membri del sodalizio si mettono a disposizione una domenica al mese preparando e servendo i pasti all’interno della struttura che offre cibo a persone in difficoltà. Il service, che terminerà a maggio 2026, viene svolto nelle stesse modalità degli anni passati: due turni dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19, ognuno con la partecipazione di sei soci. Durante il servizio i volontari predispongono la sala, preparano e impiattano i pasti, lavano le stoviglie, sistemano la cucina e la sala. Anche quest’anno il progetto vede la collaborazione dell’azienda Pollo del Campo, a cura del socio Guido Sassi, per l’offerta di prodotti avicoli da utilizzare nella preparazione dei pasti della Mensa. I soci del Rotary Club Forlì si ritroveranno martedì 16 dicembre nella conviviale per il tradizionale appuntamento degli scambi di auguri natalizi a Villa Abbondanzi, a Faenza, e la serata che sarà introdotto dal presidente del sodalizio, Igor Imbroglini.