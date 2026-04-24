Forlì, il Rotary organizza un tour di auto storiche a sostegno dell’Ausl Romagna

Auto d’epoca, passione per i motori, cultura, conoscenza del territorio e solidarietà in un percorso anche di attenzione verso persone in difficoltà. Così sabato 25 aprile Forlì accoglie la seconda edizione del “Tour della Romagna” di auto storiche, comprese eccellenze del territorio, nel raduno Araci di veicoli d’epoca che prevede il percorso, Forlì, Ridracoli, Rocca delle Caminate, e la serata celebrativa con la conviviale all’Hotel Globus, momenti organizzati dal Rotary Club Forlì, Rotary Distretto 2072 e da Araci. “Forlì – affermano gli organizzatori – accoglie un evento di grande fascino e valore sociale: il Tour della Romagna, raduno di auto storiche provenienti da tutta Italia.

L’evento, articolato su tre giornate, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle eccellenze forlivesi e romagnole: un itinerario che intreccia cultura, paesaggio e tradizione enogastronomica. Dalle visite ai musei e alle mostre cittadine, alle suggestive tappe nell’Appennino romagnolo, fino a momenti conviviali dedicati ai sapori locali. Il ricavato dell’iniziativa sosterrà il progetto Rotary Salus. “Si tratta di un importante service promosso dal Rotary Club Forlì – afferma il presidente Igor Imbroglini – che ha l’obiettivo di migliorare concretamente il benessere della comunità locale. Il progetto prevede la donazione all’Ausl Romagna di un mezzo sanitario appositamente attrezzato per l’esecuzione di radiografie domiciliari. Si tratta di uno strumento innovativo che permetterà di portare un servizio diagnostico essenziale direttamente a casa dei pazienti più fragili: anziani, persone con mobilità ridotta o in condizioni di difficoltà logistica”.