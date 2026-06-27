Forlì, il rock che unisce in ricordo di Lentis

La musica come occasione di memoria e unione. Questa sera il parco urbano “Franco Agosto” ospiterà una nuova edizione del “Big Happy Fest”, il festival dedicato alla musica rock, hard rock e metal nato per ricordare Maurizio “Happy” Lentis, giovane donatore Avis, musicista e infermiere dell’Unità di Raccolta di Forlì, grande appassionato di questi generi musicali e prematuramente scomparso.

Un evento che ogni anno rinnova il ricordo di “Happy”, unendo la passione per la musica ai valori della solidarietà. L’iniziativa è promossa dal gruppo di amici di Maurizio “Big Happy” in collaborazione con Avis Forlì, che quest’anno celebra i 90 anni di attività, e con la Collina dei Conigli e Death Over Rome Booking.

Il festival si svolgerà all’arena concerti della Collina dei Conigli, all’interno del Parco Urbano di Forlì, e sarà gratuito, in modo da offrire un momento aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della condivisione e della partecipazione. Sul palco si esibiranno quattro formazioni tra le più interessanti del panorama metal italiano: Sun of the Suns, Ural, Terbiocide e Stygian, con una proposta musicale che spazia dal technical death metal al thrash e al blackened hardcore.

Durante la serata saranno presenti punti di ristoro, la pizzeria Peter Pan, la birreria e il bar della Collina dei Conigli, oltre a banchetti di merchandising musicale e un’area giochi dedicata ai bambini, così da rendere l’evento adatto anche alle famiglie.

In occasione del novantesimo anniversario di Avis comunale Forlì, sarà presente anche lo stand dell’associazione con i suoi volontari, impegnati a promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma. Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social del Big Happy Fest.