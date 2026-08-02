Forlì, il ricordo di Silver Sirotti nell’anniversario della strage di Bologna

Nella mattina di oggi il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno accompagnato dal civico Gonfalone ha partecipato alla cerimonia in memoria delle vittime della strage avvenuta il 2 agosto 1980. Terminata la manifestazione, una delegazione forlivese ha raggiunto il cippo commemorativo posto al primo binario della stazione di Bologna che ricorda il sacrificio di Silver Sirotti, giovane ferroviere di Forlì, che perse la vita in servizio nell’attentato del treno Italicus del 4 agosto 1974 e alla cui memoria venne conferita la medaglia d’oro al valor civile. La cerimonia si è svolta alla presenza della famiglia Sirotti e ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, del Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, dell’Assessora regionale Gessica Allegni, di autorità e rappresentanze del mondo ferroviario. Presente anche Mauro Russo, sopravvissuto alla strage dell’Italicus perché salvato insieme alla sorella proprio da Silver. La delegazione forlivese ha quindi raggiunto la stazione di San Benedetto Val di Sambro per partecipare alla cerimonia commemorativa nel luogo dove avvenne l’attentato. “Il sacrificio dell’eroe Silver Sirotti – ha evidenziato il Vicesindaco Bongiorno - richiama la responsabilità di ognuno di noi ad essere insieme, tutti i giorni, custodi di libertà, pace e democrazia. Ogni anno è doveroso essere qui per stringersi attorno a Franco, fratello di Silver e ai familiari delle vittime di ogni attentato terroristico”.