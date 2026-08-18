Forlì, il ricordo dei partigiani uccisi in piazza Saffi

FORLI’. Ricordo questa mattina a Forlì per i partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli e Iris Versari. Il Comune di Forlì, i familiari, Anpi, Fiap e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì Cesena hanno celebrato in piazza Saffi i martiri della lotta di liberazione che furono appesi ai lampioni dopo essere stati catturati e uccisi dai nazifascisti il 18 agosto 1944. Ad assistere alla esecuzione c’era anche Tonino Spazzoli, fratello di Arturo e amico degli altri partigiani esposti, che fu torturato e poi a sua volta ucciso il giorno dopo a Coccolia, dove viveva la famiglia.

“E’ importante e doveroso- afferma il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno- fare memoria di queste pagine della nostra storia, seppur così crudeli e dolorose. L’uccisione per mano nazifascista di Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari, sia fonte di perenne riflessione, anche su quanto sia orribile e disumana la guerra; il sacrificio di questi cinque giovani sia motivo di costante impegno per promuovere e praticare, nel quotidiano, i valori affermati nella nostra Costituzione, all’insegna di pace, libertà e democrazia, contro ogni forma di violenza, dittatura e autoritarismo”.