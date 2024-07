Forlì. Il quartiere Romiti festeggia i 100 anni di Vilma

L’affetto dei nipoti e di tanti amici fa da cornice ai 100 anni di Vilma Pavirani.

E’ nata il 27 luglio 1924 a Cesena e risiede nel quartiere Romiti. La festa è stata celebrata all’ Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti. I festeggiamenti sono avvenuti alla presenza di molte persone, parenti nipoti, e amici ad applaudire gioiosi il traguardo di Vilma.

“Il Comitato di Quartiere Romiti - scrivono in una nota - come già in altre circostanze ha dimostrato la sensibilità stando vicino alle persone anziane del territorio in ogni festività e in particolare in questo giorno per la festa dei 100 anni per Vilma. Un ringraziamento viene rivolto all’Assessora Angelica Sansavini per la sua bella partecipazione in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale allietando con la sua presenza questo momento.

I parenti, per la vicinanza e la presenza delle persone care, ringraziano tutti”.

“Oggi - scrive il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti Stefano Valmori - abbiamo festeggiato i 100 anni di una nostra concittadina dei Romiti la signora Vilma Pavirani. Davvero un bel momento per tutta la Comunità dei Romiti” . “ Mi ha colpito la dolcezza della signora circondata dall’affetto (sincero e profondo ) dei suoi famigliari soprattutto dei nipoti e dei tantissimi parenti e amici “. “Tanti auguri Vilma per questo splendido traguardo raggiunto, dal tuo Quartiere Romiti”.