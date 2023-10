Forlì. Il quartiere dei Romiti riparte dopo l’alluvione con la “Bruschetta imperiale”

Anche quest’anno ai Romiti arriva il consueto appuntamento con la “Bruschetta imperiale” che raggiunge la ventesima edizione: un momento di ripartenza dopo la pesante alluvione che ha duramente colpito il quartiere e la parrocchia. Il 13 ottobre i Romiti aspettano tutti per ripartire insieme con una grande evento di condivisione. Appuntamento nella parrocchia dei Romiti in via Firenze 75, alle 19.30; la partecipazione è aperta a tutti, fino alla capienza massima. Una serata all’insegna di gustose bruschette, birra e tanta voglia di stare insieme.