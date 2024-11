Forlì, il quartiere chiede interventi contro la baby gang che semina paura e violenza: «Petardi nei giardini e botte agli abitanti che protestano»

FORLI’. Allarme sicurezza dal Comitato di Quartiere 8 Pianta - Ospedaletto - Coriano. Lunedì, all’incontro di quartiere, è stato necessario cambiare sala per contenere tutti gli intervenuti, circa una quarantina. «Amici e conoscenti, vicini e familiari tutti solidali con la famiglia aggredita ad Halloween a Coriano e tutti alla ricerca di una soluzione contro il degrado che da due anni si aggrava sempre più», si legge nella nota diffusa dal comitato di quartiere, «e di cui l’episodio di Halloween rappresenta solo la punta dell’iceberg. Gli esempi sono tanti: ragazzi in mezzo alla strada che invitati a spostarsi iniziano a tempestare di colpi l’automobile; petardi gettati nei giardini delle case a tarda notte spaventando i residenti e provocando la fuga degli animali domestici; bivacchi notturni rumorosi, vandalismo e sporcizia; automobili danneggiate e biciclette rubate; insulti, offese, minacce e botte agli abitanti che protestano. Nonostante le ripetute segnalazioni alle forze dell’ordine nulla è cambiato, anzi gli abitanti sono sempre più preoccupati e si sentono sempre più soli. Durante la riunione i presenti hanno fatto nascere una autonoma chat di gruppo di informazione e sostegno. L’esasperazione è molto forte e il Comitato di Quartiere intende richiedere un incontro con rappresentanti comunali e forze dell’ordine per permettere ai cittadini di fare sentire la loro voce nelle sedi istituzionali».