Forlì, il processo Spada: il clamore mediatico e i riflettori di tutta Italia sul tribunale - Gallery

Forlì
  • 15 ottobre 2026
Foto Fabio Blaco
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Ha preso il via al tribunale di Forlì il processo a Luca Spada, l’ex autista-soccorritore della Croce Rossa Italiana di Forlimpopoli-Bertinoro accusato di omicidio volontario per la morte dell’ottantacinquenne Deanna Mambelli. Visto il clamore degli ultimi mesi, c’è un grande affollamento, con gente anche fuori dalla porta. In aula il procuratore Enrico Cieri e il pm Andrea Marchini. Il 28enne imputato ha chiesto di non essere ripreso, mentre l’aula, è strapiena di giornalisti e cameramen. Sulla porta d’ingresso sono affacciati anche molti curiosi.

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