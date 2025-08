Forlì, il primo libro di Elena De Vito

E’ uscito il primo romanzo scritto da Elena De Vito, avvocato del settore civilistico che è stata iscritta all’Ordine professionale di Forlì-Cesena avendo vissuto fino al 2009 a Forlì dove ha avuto anche esperienze giornalistiche prima di trasferirsi in Lombardia. La pubblicazione si intitola “Diversamente ordinata” edito da Altromondo Editore. «La genesi del libro è stata spontanea, partendo da un giorno qualunque e dalla consapevolezza di creare caos intorno a me – spiega –. Inizia con una sezione autobiografica che sfocia in una raccolta di racconti di fantasia. Il titolo “Diversamente ordinata” riflette la struttura non convenzionale dell’opera che potrebbe sembrare disorganica a prima vista. Tuttavia, si rintracciano elementi di coerenza che uniscono le due parti del romanzo, accomunate dall’universo che ho abitato sin dall’infanzia. Strada facendo emergono chiaramente, oltre ai forti legami familiari ed ai valori ricevuti dalle persone più importanti che ho incontrato, due passioni che insieme imprimono un senso profondo ad ogni evento vissuto: la fede cristiana e l’atletica leggera. Condivido con il lettore dettagli di esperienze di vita ed emozioni utilizzando un linguaggio informale e conversazionale».