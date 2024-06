Forlì, il Pride anticipato al 14 giugno: “Niente bandiere o simboli di partiti”

L’edizione 2024 del Pride di Forlì è stata anticipata a venerdì 14 giugno alle 18. Lo annunciano gli organizzatori in una nota. “Il corteo si concentrerà in Piazzale della Vittoria (ingresso giardini della Resistenza) alle ore 18 per partire alle ore 19. Dalle 20 presso Volume bar del Campus di Forlì sarà PrideParty. Ci auguriamo che le persone e tutte le realtà che sostengono ForliPride possano continuare a sostenere l’evento affrontando insieme a noi questo ostacolo attraverso la massima condivisione e partecipazione. No bandiere e simboli di partito sindacato”.