Forlì, il piccolo Brando è tornato a casa: accordo raggiunto tra i genitori

Un lieto fine per la battaglia di papà Rubens, come annunciato dal Tg3 regioale. Accordo raggiunto a Madrid - in territorio neutro - per il forlivese Rubens Gardelli e la moglie, Katherine Chuy Orellana, che il 19 luglio 2023 se ne era andata via volontariamente nel suo paese di origine, il Guatemala, portando via il figlio della coppia, Brando, nato a Forlì, di tre anni. La donna non aveva fatto più ritorno in Italia. Su Rubens Gardelli pendeva la denuncia della moglie per violenza domestica in Guatemala, per lui divieto di avvicinamento. Sulla donna invece una denuncia per sottrazione di minore, ordinanza del tribunale di Forlì di affido esclusivo e rafforzato del bimbo al padre.

Con l’accordo raggiunto a Madrid, davanti ai 4 legali, 2 per parte, la separazione è stata convertita in consensuale, sono state ritirate tutte le querele reciproche, la donna è tornata a vivere da ieri pomeriggio a Forlì con il figlio della coppia nella casa dove precedentemente viveva con il marito. L’uomo vivrà in un altro appartamento e potrà vedere suo figlio Brando come prevede la separazione consensuale