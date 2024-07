Forlì, il Pd schiera Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi per il consiglio regionale

“Il Pd forlivese si mette al lavoro per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali di novembre, sostenendo convintamente la candidatura di Michele de Pascale alla presidenza dell’Emilia-Romagna”, è con questa premessa che la direzione territoriale ha annunciato le candidature al consiglio regionale per il territorio forlivese dei dem. La scelta è ricaduta su Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi.

“Il percorso intrapreso ci ha portato a trovare l’unità sui due profili che consideriamo i migliori da mettere in campo per competenza, esperienza, conoscenza del territorio – spiega Gessica Allegni, segretaria territoriale del PD forlivese - Valentina e Daniele hanno alle loro spalle storie politiche e amministrative che ne fanno le persone giuste per questo ruolo e che, insieme, rappresentano perfettamente il progetto unitario portato avanti dal nuovo PD forlivese. Siamo impegnati, fin da oggi, in una campagna elettorale che vogliamo fare tra le persone, in ascolto e in relazione coi tanti soggetti, imprese, associazioni, che hanno bisogno di avere in Regione riferimenti locali credibili ed attenti alle esigenze del territorio”.

“Coi nostri candidati e con Michele De Pascale, ci batteremo per un’Emilia-Romagna che metta al primo posto la difesa della sanità pubblica, oggi sotto attacco dei tagli del Governo, che investa ancora di più in welfare e istruzione, che sappia affrontare il cambiamento climatico con coraggio e prospettiva, che sappia tenere unite le comunità locali, pianura e vallate, ascoltandone bisogni ed esigenze. Ringrazio Valentina e Daniele per essersi messi a disposizione di questo percorso e tutto il Partito, che da oggi lavorerà coeso, per la loro elezione”, conclude Allegni.

I candidati

Valentina Ancarani, 46 anni, ha conseguito la Laurea in Farmacia e il dottorato in Biotecnologie Cellulari e Molecolari all’Università di Bologna, attualmente è ricercatrice e referente al Centro Risorse Biologiche dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” - IRST IRCCS di Meldola. La sua militanza politica è nata con il PD, per il quale è stata prima segretaria del Circolo PD Cervese e poi Segretaria territoriale dal 2013 al 2019. E’ stata consigliera comunale a Forlì nelle file del Partito Democratico dal 2014 fino al 2024. Attualmente ricopre l’incarico di Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena con delega all’edilizia scolastica.

Daniele Valbonesi, 47 anni, ha conseguito la laurea in Ingegneria elettrica all’Università di Bologna. Vive a Santa Sofia con la moglie e i loro 2 figli. Dopo aver lavorato in ambito privato nel campo delle infrastrutture (alta velocità ferroviaria, autostrade, energie rinnovabili) è stato eletto sindaco di Santa Sofia nel 2014, per poi essere riconfermato, con un’ampia maggioranza, nel 2019. Segretario del Partito Democratico forlivese dal 2019 al 2023, è attualmente capogruppo in consiglio comunale a Santa Sofia e Consigliere della Provincia di Forlì-Cesena con delega alla viabilità forlivese.