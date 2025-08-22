Forlì, il Pd propone: “Riorganizzare la sosta in centro. Parcheggio di via dei Gerolimini gratuito” FOTOGALLERY

Il gruppo consiliare del Pd presenterà al primo consiglio comunale di settembre una mozione per chiedere l’elaborazione di un piano complessivo e condiviso per la riorganizzazione della sosta nel centro storico e per la riapertura immediata della porzione di parcheggio Gerolimini, recintata lo scorso novembre. «Sulla base di alcune segnalazioni ricevute, il ragionamento è quello di pensare di adibire appositi spazi dove le persone che vivono e lavorano in centro storico possano sostare con le proprie auto – spiega la consigliera dem, Elisa Massa –. Solo in Municipio operano 800 lavoratori, per non contare i dipendenti di altri uffici o chi ha un’attività. Non solo, bisognerebbe cercare anche di privilegiare i residenti».

Il tema, infatti, per i dem ruota tutto attorno all’attrattività del cuore pulsante della città. «Se non si riescono a mantenere le condizioni di vivibilità – prosegue la consigliera –, il rischio è che il centro storico si svuoti ancora di più. Spero che con questa proposta si possa aprire una discussione più ampia, anche sul rilancio del nostro stesso centro storico».

La mozione arriva dopo mesi di segnalazioni e tre diverse interrogazioni a cui l’Amministrazione, secondo i dem, non ha fornito risposte adeguate sulla questione del parcheggio di via dei Gerolimini. «Da quando sono stati recintati 25-30 stalli, quella porzione dedicata alla sosta è rimasta inutilizzata, creando disagi a residenti e lavoratori – sottolinea il gruppo Pd –. Nonostante le nostre ripetute richieste di chiarimento, l’Amministrazione non ha mai motivato la scelta di chiudere una parte del parcheggio, né ha fornito spiegazioni sulla destinazione futura dell’area. A questo si aggiunge la decisione, presa senza alcun confronto con il comitato di quartiere e le associazioni di categoria, di rendere il parcheggio a pagamento». Ma non è tutto. «Va ricordato, tra l’altro, che attualmente sono in corso anche alcuni lavori dietro al mercato coperto – aggiunge Massa –. Questo ha comportato il mancato utilizzo di ulteriori 40 stalli, posti che quindi sono venuti meno alla disponibilità di chi lavora o risiede in centro storico». Il Pd, quindi, chiede di rimuovere il transennamento dell’area in via dei Gerolimini per ripristinarne la fruibilità totale. «Con la mozione, inoltre, impegniamo il sindaco a rendere nuovamente gratuito il parcheggio almeno fino a quando non verrà elaborato un piano complessivo e condiviso per la riorganizzazione della sosta nel centro storico che tenga conto delle esigenze di residenti, lavoratori e attività commerciali – concludono i dem –. E’ importante attivare un dialogo costruttivo con la cittadinanza e le associazioni visto che le scelte unilaterali dell’Amministrazione stanno creando un grave danno a un’area strategica della città».