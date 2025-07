Forlì, il Pd lancia l’allarme sulla chiusura delle filiali di Cava-Villanova, Carpinello e Ronco di Intesa San Paolo

I consiglieri comunali del Partito Democratico Elisa Massa e Federico Morgagni lanciano l’allarme a causa dell’annunciata chiusura delle locali filiali dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. “Se la rete bancaria collegata a tale istituto ancora nel 2022 contava ben 8 sedi in città, oggi le filiali presenti sono scese a 6, con la prospettiva di arrivare, nel giro di pochi mesi, a sole 3 sedi, a seguito della chiusura delle filiali di Cava-Villanova, Carpinello e Ronco - dicono -. La progressiva chiusura delle sedi degli istituti di credito non è un problema solo forlivese e in parte rappresenta la naturale conseguenza delle evoluzioni tecnologiche e digitali che permettono di eseguire via internet molte operazioni bancarie che in precedenza potevano svolgersi solo in presenza. Tuttavia tali chiusure portano spesso con sé disagi non trascurabili, a maggior ragione qualora ad essere abbandonate siano sedi bancarie collocate nelle periferie o nel forese. Chiediamo quindi al Comune di attivare immediatamente un’interlocuzione con l’istituto di credito, eventualmente anche raccordandosi con la Regione, che già si è interessata al tema, per tentare in ogni modo di trovare una soluzione che permetta di mantenere sportelli bancomat e servizi bancari in presenza, seppur ridotti, nelle zone in questione”.