Forlì, il Pd apre la sede verso le elezioni regionali e detta i punti caldi

Il Partito democratico scende letteralmente in piazza, a due passi dall’imbocco di corso Garibaldi dove il Pd ha stabilito la propria sede in tempo di campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, per presentare i due candidati locali che correranno in appoggio a Michele De Pascale: si tratta di Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. «La scelta di una sede in piazza Saffi l’abbiamo fatta con una ragione precisa – spiega Valentina Ancarani –. Vogliamo fare una campagna elettorale tra le persone, nelle piazze e nei mercati, a contatto con la gente e abbiamo deciso quindi di essere qui nel cuore della città di Forlì e apriremo probabilmente anche altri comitati dove è possibile sul territorio con questo obiettivo. Vogliamo capire quali sono i bisogni primari della nostra comunità perché il nostro obiettivo deve essere quello di portare queste istanze in Regione».

Sono tre i temi cardine che scandiscono il programma elettorale dei Dem: sanità, tutela del territorio e ridare centralità alla Romagna in Regione. «Non possiamo far finta di niente quando ci vogliono mesi e mesi per le visite – dice Daniele Valbonesi, per 10 anni sindaco di Santa Sofia e per 8 consigliere provinciale con delega alle infrastrutture –. Liste d’attesa che si risolvono solo pagando. Dobbiamo sicuramente fare una battaglia col governo Meloni per le risorse necessarie ma dobbiamo essere anche autocritici perché questo percorso di indebolimento delle risorse nasce da lontano. Oltre alle risorse finanziarie ci vogliono quelle umane, medici e personale infermieristico».

Altro argomento centrale è legato alle politiche necessarie per proteggere il territorio dagli eventi climatici. «L’ alluvione 2023 ha generato ferite in tutta la nostra collina – prosegue Valbonesi –. Nei prossimi anni verranno fatte scelte decisive per rendere il territorio resiliente ad eventi sempre più intensi e frequenti. Bisogna mettere le persone nelle condizioni di poter aver le risorse per ricostruire, cosa che la scelta di questo Governo con una struttura commissariale lontana dal territorio ha rallentato. Dobbiamo farci portatori da questo territorio alla Regione, cosa che è mancata a causa di una amministrazione, quella forlivese, che non ha fatto abbastanza». Lotta ai cambiamenti climatici è prevalente come decarbonizzare e «azzerare il consumo del suolo che in questi anni è mancato”. «Poi il tema delle infrastrutture. «Sono in alcuni luoghi necessità dei cittadini, penso ad esempio al fatto che abbiamo la Ravenna-Firenze che è in condizioni indegne – sottolinea Valbonesi -. C’è un progetto in corso e la Regione che con Anas può e deve finanziare questa strada che collega anche due infrastrutture fondamentali ovvero il porto di Ravenna e l’aeroporto di Forlì». «L’altro tema che a me sta particolarmente a cuore perché me ne sono occupata recentemente nel mio impegno in Provincia – aggiunge Ancarani – è l’istruzione e la formazione. Abbiamo cercato, grazie ai fondi Pnrr, di migliorare la qualità delle nostre scuole investendo principalmente nell’edilizia scolastica ma dobbiamo già guardare oltre perché, ad oggi, finiti i finanziamenti Pnrr nel bilancio del Governo c’è zero sull’edilizia scolastica. Dalla qualità della nostra scuola passa il futuro delle nostre nuove generazioni, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti».