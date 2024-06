Forlì, il parco urbano rinasce dopo l’alluvione

La primavera ha permesso di sciogliere la prognosi: gli alberi del parco urbano inondati dall’alluvione dell’anno scorso sono in gran parte sopravvissuti. La maggior parte delle alberature a rischio asfissia per essere rimaste per lungo tempo con le radici sott’acqua sono salve. «La condizione è abbastanza buona – afferma Marcello Rosetti, presidente della società consortile “Il parco” che gestisce il “Franco Agosto” –. A parte i ciliegi, le altre hanno retto tutte bene e la situazione al parco, a livello di alberature, è simile a quella antecedente l’esondazione del maggio 2023». Entro fine anno dovrebbe tenersi il bando di gestione che potrebbe definire anche la gestione di alcuni aspetti mutati dalla furia dell’acqua. Tra questi, la montagnola di fanghi che si sono depositati nel lato che si affaccia sul parcheggio dell’argine.

