Forlì, il Parco della Resistenza riapre giovedì 24 settembre

Una bella notizia per tutti i forlivesi. Giovedì mattina, 24 settembre, riaprirà il Parco della Resistenza. L’area verde più colpita dal fortunale del 21 agosto è stata sottoposta in quest’ultimo mese a una radicale e imponente opera di pulizia e messa in sicurezza del patrimonio arboreo, delle strutture ludiche e degli arredi urbani.

“I lavori al Parco della Resistenza sono iniziati quasi subito, una settimana dopo il ripristino della fruibilità dei giardini scolastici e della viabilità cittadina - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta - consapevoli dell’importanza che l’area verde riveste per le nostre famiglie e i residenti del quartiere, abbiamo concentrato nella porzione del parco più colpita dal maltempo numerosi operai specializzati al giorno, che hanno lavorato a ritmi serrati con l’ausilio di piattaforme aeree, camion con ragno e motoseghe. La mole di interventi eseguiti è stata straordinaria e commisurata ai danni causati dal nubifragio. Basti pensare che, complessivamente, siamo intervenuti su 110 alberature con opere di depezzatura e rimozione di tronchi e rami già caduti a terra, abbattimento di piante irrimediabilmente compromesse, capitozzatura per asportazione di branche danneggiate e potatura di rami pericolanti. Al patrimonio arboreo si aggiunge tutto il resto; il maltempo ha infatti danneggiato, rendendoli irrecuperabili, sei giochi per bambini e cinque panchine. Stimiamo, solo per questo parco, un importo lavori di oltre 30mila euro a cui va aggiunto, naturalmente, il dispiacere di averlo chiuso per quattro settimane, in attesa che fosse messo in sicurezza e restituito alla città”.

Al ripristino e alla pulizia del Parco della Resistenza, nel fine settimana del 19-20 settembre, ha contribuito anche un nutrito gruppo di genitori dell’associazione di promozione sociale “Caracol - Crescere Insieme”.

“Ringrazio di cuore i ragazzi e le ragazze dell’associazione Caracol che, volontariamente, si sono messi in gioco e ci hanno dato una mano per ripulire e riaprire il parco. Il loro contributo è stato prezioso e un esempio concreto e costruttivo di senso civico”, conclude Petetta. Insieme al Parco della Resistenza, riaprirà anche il “Chiosco dei Giardini”, punto di riferimento e aggregazione per tanti cittadini e residenti.