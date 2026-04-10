Forlì, il parcheggio di via Lombardini riapre al piano terra sabato 11 aprile

Domani mattina a Forlì, sabato 11 aprile, riapre al pubblico il piano terra del parcheggio di via Lombardini, rendendo nuovamente disponibili 141 posti auto a pochi passi dal centro storico.

La riapertura si è resa possibile a seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza effettuati da FMI. Le opere eseguite hanno riguardato in particolare la rimozione degli elementi potenzialmente pericolosi, le verifiche tecniche necessarie a garantire condizioni di utilizzo in piena sicurezza per gli utenti, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e la sistemazione della pavimentazione in alcuni punti sconnessa.

Il piano primo della struttura rimarrà temporaneamente chiuso, in attesa della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria complessiva che si rendono necessari alla luce dell’età della struttura, realizzata nel lontano 1999, e quindi dopo quasi 27 anni di continuo esercizio.

“La riapertura del piano terra rappresenta un primo passo importante per rispondere alle esigenze di sosta dei cittadini, dei lavoratori e degli studenti che utilizzano quotidianamente quest’area - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta - abbiamo operato con la massima attenzione alla sicurezza, intervenendo in tempi rapidi per consentire una riapertura parziale della struttura. Gli interventi realizzati, tra cui il rifacimento della segnaletica e la sistemazione della pavimentazione, migliorano anche la fruibilità complessiva dell’area. Al tempo stesso, prosegue il lavoro per programmare gli interventi di manutenzione straordinaria sul piano superiore, necessari per garantire la piena funzionalità del parcheggio. Ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata e per la collaborazione in questa fase.”