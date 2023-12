Forlì. Il Panificio di Camillo compie 60 anni tra tradizione e innovazione

Il Panificio di Camillo compie 60 anni, periodo durante il quale da piccolo panificio di paese è diventato azienda moderna e competitiva che produce prodotti da forno surgelati e li distribuisce in tutta Italia e in Europa.

Il Panificio di Camillo è un forno a conduzione familiare 100% romagnolo, fondato da Camillo Bassini e sua moglie Adriana nel 1963 a Tontola di Predappio. Nella primavera del 2019 Alessandro e Raffaele Bassini, figli di Camillo, decidono di trasferire l’azienda in una sede più spaziosa a Forlì. Cambia l’organizzazione e si sviluppano le competenze: la tecnologia diventa l’alleato perfetto per chi vuole fare pane, pizza e focaccia con ricette di famiglia, processi artigianali e materie prime selezionate. Produzioni con numeri da brividi: ogni giorno vengono utilizzati 15mila chili di farina per un totale di 25mila chili di impasto.

«Tutto nasce dal fatto – spiega Raffaele Bassini – che con le nuove tecnologie si può ottenere un prodotto surgelato di qualità altissima senza l’uso di additivi. Noi siamo un’azienda che non usa additivi, non usiamo sigle. Stiamo penetrando nella grande distribuzione e nell’Horeca perchè le nostre etichette sono pulite. Facciamo un prodotto di qualità usando farina, acqua e lievito. Iniziando a fare surgelato già dal forno artigianale: quello che prima era considerato un prodotto di bassa qualità oggi sta prendendo piede perchè si riesce a lavorare in maniera organizzata. Così riusciamo a portare sui tavoli di tutti gli italiani i pani regionali, dai nostri al Cafone napoletano, alla focaccia toscana che anche in Toscana viene comprata da noi. La filosofia rimane la stessa: ricette semplici, nessun tipo di miglioratore o additivo e tempi di riposo lunghi. Non manca poi l’ingrediente segreto, il lievito madre che da sempre caratterizza tutti i prodotti di Camillo». Oggi il Panificio di Camillo (tra dipendenti e collaboratori conta 65 persone) ha conquistato un pezzo importante del mercato. Con tempo, pazienza e professionalità. E ora può festeggiare il traguardo dei 60 anni.