Forlì, il Panathlon consegna il premio “Gioiello” a Ubaldo Scanagatta

Forlì
  • 20 aprile 2026
Salvatore Gioiello
Salvatore Gioiello

Il Panathlon Club Forlì dedica la conviviale di aprile all’assegnazione del “Premio Salvatore Gioiello”, noto giornalista scomparso nel 2009. La manifestazione, giunta alla 16a edizione, si svolgerà mercoledì 22 aprile, a partire dalle 20,30, nel salone del Circolo Aurora (corso Garibaldi 80) Quest’anno il premio è stato assegnato a Ubaldo Scanagatta, un vero e proprio gigante del giornalismo sportivo e, in particolare, del tennis. Del resto, l’albo d’oro dei premiati è di assoluta eccellenza: tra i tanti, ricordiamo in particolare Alfredo Provenzali, Marino Bartoletti, Leo Turrini, Davide De Zan, Fabio Tranquillo, Flavio Tavlli, Beppe Conti , Novella Calligaris e Iacopo Volpi.

Nato a Firenze nel 1949, si è laureato in Giurisprudenza, senza però abbandonare il tennis, il suo sport preferito. Infatti, nel 1972 è stato campione italiano universitario, sia in singolare che in doppio, mentre nel 1974 ha conquistato il titolo nel doppio. Ha raggiunto anche il titolo italiano di seconda categoria ed è stato convocato più volte nella squadra nazionale juniores con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Il livello più alto della sua carriera è stata la prima categoria.

Ha scritto il suo primo articolo per “La Nazione” nel 1972, per poi specializzarsi nel tennis come telecronista. Ha seguito 170 tornei del Grande Slam: 51 Wimbledon, 49 Roland Garros, 40 US Open e 30 Australian Open. Nel corso della carriera ha seguito anche i tornei del Circuito ATP, fra i quali più di 50 Internazionali d’Italia e altrettanti tornei di Montecarlo.

Ma non basta: Scanagatta come inviato ha narrato le vicende sportive di ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, a partire da Barcellona 1992 e poi tutte le 7 Olimpiadi che si sono svolte nel nuovo millennio.

La serata sarà condotta dal giornalista Stefano Benzoni.

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