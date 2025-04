Forlì, il Palagalassi cambia nome, Comune alla ricerca di sponsor

FORLI’. Il Comune di Forlì è alla ricerca di sponsorizzazioni per la valorizzazione del complesso sportivo comunale “Palagalassi”. «Ad oggi - spiega l’Assessore Kevin Bravi - il Palagalassi è la principale struttura sportiva della città, con una capienza di 5.592 posti a sedere. L’impianto polifunzionale di via Punta di Ferro 2 ospita gli allenamenti e le partite casalinghe della Pallacanestro 2.015 ed è sede di eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale di numerose discipline, oltre che di spettacoli teatrali, musical, convegni e manifestazioni d’arte e di cultura. Si trova in una posizione strategica, di grande visibilità, a ridosso della Fiera di Forlì e vicino a numerosi punti di ristoro, shopping e aggregazione tra cui il centro commerciale Punta di Ferro e la nuova area commerciale di Formì. Per rendere la struttura ancora più moderna, sicura ed efficiente, quest’Amministrazione ha avviato a giugno 2024, grazie a risorse PNRR, un vasto piano di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti elettrici, di condizionamento e delle sedute, da concludersi nel 2025. Con questo avviso di sponsorizzazione - aggiunge Bravi - offriamo la possibilità per un periodo di 2 anni, rinnovabile per un altro biennio, a operatori economici, singoli e associati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, di pubblicizzare in appositi e predeterminati spazi dell’impianto sportivo Palagalassi il proprio nome (NAME), logo, marchio, prodotti, servizi e simili. Si tratta di un’occasione unica in termini di visibilità e investimenti, che implica un ritorno d’immagine importante sia per la città che gli eventuali sponsor.»

Le proposte di sponsorizzazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sport@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 26 maggio 2025.

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere rivolte al Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport, Unità Sport, via Giorgina Saffi 18 - 47121 Forlì FC, dietro appuntamento con la referente, Roberta Mercuriali tel. 0543.712253 mail roberta.mercuriali@comune.forli.fc.it.

L’avviso pubblico e i relativi allegati sono consultabili online sull’albo pretorio del Comune di Forlì al seguente link: https://forli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1059066