Forlì. Il Pala Galassi riapre a concerti ed eventi: “Forlì appetibile con Rimini e Cesena fuori gioco”

Il Pala Galassi torna ad essere la cornice perfetta per i grandi eventi musicali. In altre parole, l’impianto di via Punta di Ferro ospiterà di nuovo alcuni concerti già dal 2024. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico in cui si rende noto che l’Amministrazione, nell’ambito delle politiche di promozione degli impianti sportivi al fine di rendere vitali i centri urbani, intende potenziare l’attrattiva del Pala Galassi attraverso l’affidamento di questi spazi per la realizzazione di eventi e manifestazioni extra sportive. «Abbiamo ricevuto una grande richiesta da parte di più interlocutori per eventi musicali e concerti - afferma l’assessore allo sport, Daniele Mezzacapo -. Insomma, il nostro palazzetto è oggetto di interesse da parte di alcuni organizzatori di appuntamenti di rilievo nel panorama musicale italiano. In Romagna, infatti, Forlì diventerà molto appetibile sotto questo punto di vista in quanto il prossimo 31 dicembre l’Rds Stadium di Rimini chiude (per lavori di ristrutturazione, ndr) e il Carisport di Cesena non è più funzionale per tali eventi». Un’opportunità quindi che l’Amministrazione non si è lasciata sfuggire tanto che ha già indetto una selezione ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione amministrativa della struttura, utilizzabile 30 giorni complessivi all’anno. «Il calendario degli eventi delle manifestazioni extra sportive deve essere coordinato con l’Unità sport perchè la nostra priorità resta questa, dato che nell’impianto si allena e gioca la prima squadra di basket cittadina - prosegue l’assessore -. Non sarà semplice gestire il tutto: il Pala Galassi è oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con le risorse del Pnrr, ma è un’occasione che andava presa al volo». Insomma, Forlì con un palazzetto da 5.592 posti a sedere, nonostante necessiti di alcuni interventi sostanziali, può tornare ad essere un punto di riferimento in Romagna per i concerti. «Come una volta grazie alla struttura che abbiamo torniamo ad essere appetibili - sottolinea Mezzacapo -. La richiesta c’è, abbiamo contatti con organizzatori di tutto rispetto che ci hanno proposto anche programmazioni non di poco conto». Per la realizzazione dei propri eventi il concessionario dovrà versare al Comune la tariffa prevista annualmente dalla giunta per l’uso degli impianti sportivi. «Proprio per incentivare ulteriormente l’utilizzo del Pala Galassi - conclude Mezzacapo -, l’organizzatore pagherà l’uso della struttura 3mila (senza riscaldamento) o 4mila euro (con riscaldamento) mentre sarà gratuito l’utilizzo del palazzetto per le sole attività di allestimento e disallestimento».