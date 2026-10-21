Forlì, il nuovo Ronco Lido prende forma

Il nuovo centro sportivo del Ronco Lido si appresta a diventare uno dei principali poli d’attrazione della Romagna. Con i lavori giunti ormai all’85% di avanzamento e la conclusione delle opere principali prevista entro la fine dell’anno, il progetto punta a restituire alla città, nella primavera 2027, un’area verde e moderna, pensata su misura per le famiglie e per gli amanti dello sport. Il piano complessivo nasce dalla candidatura al bando Pnrr nel 2022 che richiedeva la realizzazione di un impianto ex novo. L’intervento da 2,9 milioni di euro (di cui 400mila euro dal Foi e 500mila euro messi a disposizione dal Comune) si sviluppa in perfetto equilibrio con la natura circostante, garantendo piena accessibilità e una migliore connessione urbana. «Abbiamo deciso di impegnare risorse economiche e progettuali per recuperare uno spazio abbandonato per anni - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Sarà un’area a misura di famiglia e una struttura sportiva all’avanguardia. Crediamo tra un anno di avere il più bel centro sportivo della Romagna».

Le opere in via di completamento vedono la nascita di un moderno parco avventura, una mini ciclabile per bambini e nuovi campi da gioco outdoor e illuminati: due da padel e due da tennis (coperti e riscaldati), oltre a un campo da basket e uno da pallavolo. A completare il quadro c’è la realizzazione di un edificio destinato alla ristorazione, con 100 metri quadrati di area somministrazione, affiancato da un nuovo ingresso ciclopedonale su via Bidente. Il masterplan guarda però già al futuro con ulteriori fasi di sviluppo. Attraverso il progetto Atuss (da 1,25 milioni di euro, di cui 1 milione di fondi regionali) entro il 2028 verrà ampliato il ristorante con una sala polivalente adibita a centro aggregativo e destinata al quartiere. Parallelamente, si lavora al recupero post-alluvione: entro dicembre 2026 saranno ultimati gli spogliatoi a servizio dell’area Pnrr e le bonifiche del terreno (360mila euro). Infine, si progetta la riqualificazione del comparto calcio (stimati 1,75 milioni di euro da coprire con fondi commissariali e assicurativi), che prevede un campo a 11 e uno da calcio 7/8 in erba sintetica, insieme a importanti adeguamenti fognari per la sicurezza idraulica. «L’obiettivo - dice l’assessore allo Sport, Kevin Bravi - è pubblicare quanto prima il bando di gestione per garantire l’operatività della struttura subito dopo la chiusura del cantiere».