Forlì, il nuovo Punto Bus in zona stazione

È stata presentata questa mattina la nuova sede degli uffici di Start all’interno di Palazzo Sme, immobile di proprietà di Fme. Ad accogliere gli ospiti davanti alla fermata bus prossima a Palazzo Sme, un mezzo di nuova generazione, il 14,5 metri Scania Metano CNG City Wild LE che da qualche mese è in servizio sulle linee suburbane di Forlì. A seguire, a Palazzo Sme, sono stati presentati alle autorità gli spazi dove fra qualche settimana si trasferiranno gli uffici di Start Romagna, oggi in via Volta. Con l’occasione sono stati illustrati ai presenti i programmi futuri dell’Azienda sullo sviluppo in chiave sostenibile del trasporto pubblico a Forlì.

I nuovi uffici Start coprono un’area di 630 mq e hanno comportato per FMI un investimento di 510.000 euro, con un importante intervento di straordinaria manutenzione durato diversi mesi.

Nella flotta di Start Romagna è in atto l’eliminazione dei bus Euro 3 che a fine 2024 non saranno più in servizio, sostituiti da mezzi ecologici alimentati a metano.

Fra fine anno e l’inizio del 2025 arriveranno a Forlì i primi 8 mezzi elettrici da otto metri. In arrivo 10 mezzi Scania Irizar a metano liquido 12 metri e 6 Crossway a metano gassoso, 12 mt, per i servizi extraurbani nel territorio provinciale.

Il rinnovamento della flotta consente di introdurre mezzi oltre che più ecologici anche più sicuri. Tutti sono infatti dotati di sistemi di videosorveglianza di nuova generazione in contatto con le forze dell’ordine, grazie al sistema panic button, a tutela della sicurezza di autisti e viaggiatori. Si aggiunge, sui nuovi mezzi, la presenza di vocalizzatori per l’annuncio delle fermate imminenti, a vantaggio in particolare dei passeggeri ipovedenti. Ciò amplia ulteriormente l’assistenza già attiva alle 42 fermate dotate di paline con vocalizzatore.

Punto bus

L’occasione è stata utile per informare anche che una volta terminato l’anno scolastico avverrà il trasferimento del Punto Bus di Start Romagna da via Volta all’innovativa struttura realizzata da FMI e Comune di Forlì nel piazzale della stazione ferroviaria.

La nuova collocazione, strategica rispetto al nodo della stazione ferroviaria e ai servizi di mobilità urbani ed extraurbani, consentirà di fornire con maggiore efficacia i servizi di vendita e assistenza alla clientela del trasporto pubblico locale (vendita biglietti e abbonamenti, pagamento sanzioni amministrative, oggetti smarriti, assistenza e informazioni) ed anche intercettare flussi turistici e visitatori occasionali, in particolare in occasione di eventi o fiere, che raggiungono la città di Forlì in treno.

La struttura ove verrà collocato il Punto Bus ospiterà anche la ciclostazione, rafforzando il concetto di intermodalità bicicletta – autobus.