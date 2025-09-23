Forlì, il nuovo Ferretti Yachts 800 vince il Design Innovation Award a Genova

Il nuovo Ferretti Yachts 800 convince tutti anche al Design Innovation Award, il prestigioso evento organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici per celebrare l’eccellenza e l’innovazione della nautica internazionale. Il premio, assegnato nell’ambito del Salone Nautico Internazionale di Genova, ha incoronato il nuovo flybridge di Ferretti Yachts nella categoria “Motorboats over 14 m LH”, con questa motivazione: “grande coerenza estetica, progettuale ed esecutiva per una imbarcazione dall’identità decisa votata al reale utilizzo”.

Ferretti Yachts 800 completa il rinnovamento di gamma avviato nel 2018 ed è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto, presieduto dall’ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group. Il nuovo modello esprime al meglio il processo di evoluzione stilistica firmato dall’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e da IdeaeItalia per gli interni.