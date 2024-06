Forlì, il nuovo consiglio comunale: Massa e Valli i più votati del Pd

Nonostante la sconfitta, tutte le forze della coalizione di centrosinistra si aggiudicano un posto in Consiglio comunale. Saranno 8 i consiglieri del Pd e 1 ciascuno per Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra e la lista civica RinnoviAmo Forlì. Tra i Dem siederanno tra i banchi dell’assise cittadina Graziano Rinaldini, Elisa Massa (968) Michele Valli (959), Alessandro Gasperini (697), Federico Morgagni (531), Giulio Marabini (296), Loretta Poggi (283) coordinatrice del quartiere San Benedetto e Flavia Cattani (284). Dell’opposizione farà parte anche la Lista Civica RinnoviAmo Forlì con Elena Colangelo che ha ottenuto 236 preferenze. A rappresentare i pentastellati in Consiglio comunale sarà il capolista Eros Brunelli, già consigliere di minoranza, con 85 voti mentre Alleanza verdi e sinistra Diana Scirri con 330 preferenze. Questa dovrebbe essere la composizione del consiglio comunale salvo rinunce da parte degli eletti. In questo caso subentrerà il candidato immediatamente successivo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Tutte le forze di centrosinistra hanno comunque trovato una propria rappresentanza all’interno dell’assise cittadina superando la soglia di sbarramento. Infatti il Pd si conferma la lista che ha ottenuto più voti (31,85%) seguita dalla civica (5,58%). Seguono Alleanza verdi e sinistra (5,08%) e chiude il Movimento 5 stelle, che ha perso diversi consensi anche a livello locale, (4,02%).