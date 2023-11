Forlì, il Nucleo Cure Primarie 1 intitolato al dottor Mario Bartoli: “Più che medico, era padre, fratello e amico”

Sabato 18 novembre, alle ore 11, verrà inaugurato l’ambulatorio del Nucleo di Cure Primarie 1 di Forlì, in viale Bologna 69/71 , e verrà ufficialmente intitolato al dottor Mario Bartoli, che nella comunità del quartiere Romiti ha rappresentato un ideale di cura e di medicina di famiglia. In tale occasione, verranno illustrati anche i progetti per il nucleo e le novità legate alla riapertura . La cittadinanza è invitata a partecipare.

“E’ con grande soddisfazione – afferma il dottor Francesco Sintoni, Direttore del Distretto di Forlì - che presentiamo alla cittadinanza i rinnovati locali del Nucleo di Cure Primarie 1 dei Romiti, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali. Ulteriore valore aggiunto dell'incontro sarà l'intitolazione della sede al Dottor Bartoli, fortemente richiesta dalla comunità del quartiere Romiti”.

“Il dottor Bartoli - spiega il Coordinatore del Comitato di quartiere Romiti, Stefano Valmori – è stato un esempio di grande impegno al servizio dei cittadini del Quartiere Romiti, della città e del territorio con particolare attenzione alle persone più deboli e bisognose. In particolare ricordiamo la premura e la competenza con le quali ha seguito molti pazienti nel percorso delle loro malattie, stando vicino con il suo essere più che medico, padre, fratello e amico”.