Forlì, il Museo San Domenico riapre il 10 agosto e c’è un Canova in più in città

“C’è un Canova in più in città!”. È il titolo della nuova iniziativa espositiva voluta dall’Assessorato alla Cultura e curata dai Musei Civici, che animerà l’estate forlivese.

Dal 10 agosto al 10 settembre 2025, il gesso di Antonio Canova, considerato il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura, “Monumento al Cavaliere Ottavio Trento”, sarà infatti protagonista di una speciale esposizione temporanea presso il Museo Civico di San Domenico.

“La curiosità di ammirare da vicino il capolavoro di Canova dedicato alla memoria di Ottavio Trento - afferma Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura - sarà anche l’occasione per visitare le bellezze della Pinacoteca cittadina, che conserva opere di enorme valore: l’Ebe sempre del Canova, la Natività di Beato Angelico, la Dama dei gelsomini di Lorenzo di Credi, solo per citarne alcune. Per favorire la partecipazione abbiamo deciso, per la durata dell’esposizione fino al 10 settembre, di fissare il costo del biglietto a soli 3 euro”.

L’opera di Canova per celebrare le virtù di Ottavio Trento, politico e benefattore vicentino, appartiene alla tipologia della stele funeraria classica, con una figura femminile panneggiata che, in atteggiamento dolente, si accompagna al busto del defunto.

Il marmo originale, datato 1812, fu commissionato dalla città di Vicenza e oggi è conservato presso il complesso benedettino di San Pietro. L’opera forlivese è invece un rarissimo calco in gesso, realizzato direttamente nello studio di Canova prima che la stele partisse per Vicenza.

Per decenni infisso in un corridoio di Palazzo del Merenda e in cattive condizioni, il monumento è stato sottoposto nel 2023 a un importante restauro che ne ha restituito il candore e la finezza dei dettagli. Consolidato con un telaio in acciaio inox totalmente reversibile e liberato dalle ridipinture, il monumento rivela oggi tutta la sua eleganza neoclassica, riportando in vita un tassello fondamentale della storia artistica di Forlì.

“Siamo certi - aggiunge Bongiorno - che questa iniziativa sarà apprezzata da tanti, offrendo l’occasione anche durante le ferie estive di regalarsi una pausa all’insegna dell’arte. Questa proposta si inserisce in una serie di azioni che stiamo portando avanti per valorizzare il nostro Museo Civico San Domenico e il suo patrimonio. Continueremo su questa strada per fare in modo che sempre più forlivesi e non solo, possano sperimentare che Forlì è un’autentica città d’arte e cultura, in grado di farsi apprezzare in ogni momento dell’anno.

La Pinacoteca merita poi di essere valorizzata e fatta conoscere, poiché aiuta a rafforzare il senso di appartenenza alla città, collegando la comunità alle proprie radici artistiche e storiche, facendo così della cultura un formidabile strumento di coesione”.