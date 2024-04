Forlì, il museo della ginnastica sarà all’avanguardia

Multimediale, interattivo ed immersivo, di ricostruzione storica, diffuso. Saranno le caratteristiche di “Magyc”, acronimo di Museum of the Art of Gymnastic, l’unico museo nazionale dedicato ad una disciplina sportiva, la ginnastica appunto. E avrà un nome di un forlivese che alla ginnastica ha dedicato la vita: Bruno Grandi. Ai vertici della Federazione internazionale della ginnastica e della Federazione ginnastica d’Italia, Grandi è stato anche presidente reggente del Coni e membro italiano del Cio. L’amministrazione comunale con il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla Cultura Valerio Melandri hanno fatto il punto sui social della situazione, parlando di un museo «che presto diventerà realtà». L’obiettivo del Comune segue una duplice funzione: proporre un percorso educativo che evidenzi la valenza culturale e inclusiva dello sport, attraverso la visione della ginnastica portata avanti da Bruno Grandi; realizzare una panoramica sul mondo della ginnastica inedita a livello nazionale. Al suo interno, il museo “Grandi” ospiterà eventi di richiamo nazionale e momenti didattici ed educativi rivolti alle scuole e alla comunità forlivese, valorizzando la ginnastica come chiave di lettura di fenomeni culturali e sociali del mondo moderno e contemporaneo e testimone dell’evoluzione del rapporto dell’essere umano con il corpo.