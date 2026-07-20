Forlì, il Museo Civico San Domenico riapre al pubblico martedì 21 luglio

Martedì 21 luglio, conclusa la Grande Mostra “Barocco”, riapre al pubblico il Museo Civico San Domenico di Forlì, un luogo di cultura ma anche di confort climatico per cittadini e turisti.

Il biglietto di ingresso permette la visita delle raccolte civiche permanenti, che conservano dipinti e sculture capolavori indiscussi della storia dell’arte.

Si parte al piano terra con la visita della nuova sezione museale dedicata a “I Grandi Donatori” con opere di Wildt, Morandi e Fattori, seguita dalla collezione Giuseppe Verzocchi, raccolta di settanta dipinti dedicati al lavoro realizzata dai massimi maestri del Novecento, unica nel suo genere.

Accolti scenograficamente da due monumentali tele di Guido Cagnacci raffiguranti la “Gloria di San Mercuriale” e la “Gloria di San Valeriano”, nelle sale del piano primo si possono ammirare un dittico del Beato Angelico, le grandiose pale d’altare di Marco Palmezzano, le delicate sculture di Francesco di Simone Ferrucci e di Antonio Rossellino, l’enigmatica “Fiasca fiorita” di artista seicentesco e il capolavoro “Ebe” di Antonio Canova. Meritevoli di particolare attenzione sono le opere recentemente restaurate, anche grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, ora esposte ad arricchire il percorso di visita delle gallerie: la scenografica pala d’altare di Ludovico Carracci con “San Carlo Borromeo in adorazione del Bambin Gesù”, dove, dopo l’accurata pulitura, riemergono dal fondo i profili dell’asinello e del bue e di delicati volti degli angeli; e il gesso del “Monumento funebre al Cavalier Ottavio Trento” di Antonio Canova, pietosa stele funeraria su modello classico greco, dove una figura femminile panneggiata all’antica è ritratta in atteggiamento dolente accanto al busto del defunto.

Il sistema di microclimatizzazione, adottato per assicurare la conservazione delle opere, garantisce una visita piacevole all’insegna del fresco in queste giornate di caldo intenso.

E sempre sul versante dei servizi e del confort, il museo mette a disposizione gratuita dei visitatori il recente spazio inaugurato, dedicato a welcome room: un ambiente climatizzato allestito con comode sedute e organizzato con materiali e video promozionali dell’offerta culturale forlivese, dispositivi per la ricarica di smartphone e tablet e wi-fi ad utilizzo gratuito.

Per i piccolissimi visitatori del museo è presente inoltre un “Baby Pit Stop Unicef”, realizzato dai Musei Civici in collaborazione con il Soroptimist International Club di Forlì; si tratta di un’area di sosta attrezzata e riservata dove poter fare il cambio dei pannolini ed allattare i neonati, o leggere uno dei libri a disposizione, rendendo sempre più confortevole la visita al museo.