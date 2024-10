Forlì, il ministro Urso lunedì in Camera di commercio

Lunedì a Forlì, nella sede della Camera di commercio in corso della Repubblica, si terrà un incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, organizzato dalle due Camere di commercio del territorio: la Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini e quella di Ferrara - Ravenna. L’incontro si terrà alle 10. Dopo le introduzioni dei due presidenti camerali, il ministro Urso interverrà sulle prospettive per le imprese nell’attuale momento economico e il viceministro Bignami illustrerà le caratteristiche e le prospettive della Zona logistica semplificata (Zls) Emilia-Romagna che nei giorni scorsi è stata istituita ufficialmente dal Governo.