Forlì, il ministro Salvini visita il cantiere del nuovo carcere VIDEO e FOTOGALLERY

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e trasporti, ha visitato martedì mattina il cantiere della casa circondariale, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Salvini ha fatto un sopralluogo all’interno della struttura, i cui lavori sono rimasti a lungo bloccati. «Temevo peggio dopo vent’anni, un progetto partito nel 2005 e che nel 2024 ci sia l’erba alta così non va bene, però si può riattivare – ha detto alla fine del giro Salvini –. La visita è andata bene. Ci sono tempi certi, l’obiettivo è liberare il centro di Forlì e far lavorare meglio donne e uomini della Polizia penitenziaria. A gennaio torneranno gli operai, non c’è un impegno vago. Entro il 2027 è prevista la consegna della struttura con 300 posti che vuol liberare Forlì.