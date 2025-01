Forlì. Il ministro della Cultura Giuli: «Volontà di accelerare i lavori all’ex Ripa»

«Confermo il grande interesse espresso in precedenza per il progetto di rifunzionalizzazione del complesso storico dell’ex monastero della Ripa. Esprimo il mio personale impegno affinché le attività per la progettazione d’intesa con il Comune di Forlì e l’Agenzia del Demanio, proprietaria della struttura, siano ancora più celeri». Lo ha dichiarato ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine dell’incontro a Roma con il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, accompagnato dagli assessori Vittorio Cicognani e Vincenzo Bongiorno insieme alla deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri e il capogruppo Galeazzo Bignami.

Ripercorriamo le tappe. Nel febbraio dello scorso anno l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Cultura (allora guidato dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano ndr)e il Comune di Forlì hanno sottoscritto l’accordo per la valorizzazione dello storico edificio che dovrà essere trasformato in un centro polifunzionale e innovativo per accrescere l’offerta culturale e turistica della città. Nuovi passi in avanti per il recupero dell’ex monastero della Ripa sono stati compiuti questa estate quando la struttura del Demanio si è mobilitata, dopo aver stipulato una convenzione con lo stesso Municipio, per l’avvio della indagini tecniche propedeudiche al vero e proprio intervento di riqualificazione (circa 800mila euro totalmente a carico del Demanio). Ora l’incontro a Roma per fare il punto sui prossimi step del grande progetto di recupero dell’ex convento Santa Maria della Ripa e la volontà del ministro di accelerare sui lavori, forte dei quasi 13 milioni di euro già disponibili per l’avvio della progettazione vera e propria. Confermata anche la copertura totale dei lavori che complessivamente ammonterà attorno ai 50/60 milioni di euro. «Sono molto soddisfatto dell’attenzione che il ministro Giuli ha riservato al grande patrimonio artistico e museale della città di Forlì, dimostrando di conoscere bene il tema del recupero del convento di Santa Maria della Ripa e di avere enormemente a cuore che ogni attività finalizzata alla realizzazione dell’intervento sia svolta il più celermente possibile - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Ho poi invitato il Ministro nella nostra città, perché possa apprezzare di persona il convento e le più significative testimonianze del nostro patrimonio culturale, magari in occasione dell’inaugurazione della grande mostra della Fondazione». Un’altro incontro, quindi, potrebbe esserci a stretto giro. «Questa è l’ennesima conferma di vicinanza e di volontà di valorizzare il territorio da parte del Governo - dice la parlamentare Alice Buonguerrieri-. La nostra cultura, le nostre tradizioni, sono un patrimonio inestimabile che non dovrà mai essere perso, perché rappresenta la nostra identità e i nostri valori».